السيسي: التدخل في شؤون المنطقة سبب دمارها.. ولابد من وقف داعمي الإرهاب
السيسي: التدخل في شؤون المنطقة سبب دمارها.. ولابد من وقف داعمي الإرهاب
09:09 م الإثنين 24 يوليو 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب- محمود أبو طالب:
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن امتنانه للشعب المصري لدعمه للدولة في ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، متابعا: "هذا ما يجعلنا نستكمل".
ولفت الرئيس إلى أن ما حدث في المنطقة خلال الـ7 أعوام الماضية من دمار، كان سببه التدخل في شئون الدول، ودعم الجماعات المتطرفة.
وأضاف السيسي- خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين، أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل في شئون الدول أو تتأمر عليها، مضيفا: "حينما أثيرت شائعات حول دعم القاهرة لبعض الجماعات في إثيوبيا والسودان، انزعجنا من التصريحات، وقمنا بالرد على ذلك وسنحل كل شيء بالحوار".
وأوضح الرئيس أن التدخل في شئون دول المنطقة كان سببا في تدميرها، الدول الأوروبية بينها تنافس، وفي مصر نادينا بالتصدي للدول التي تدعم الإرهاب، وسنستمر على ذلك دون تمييز، ولابد من الدول التي تدعم الإرهاب أن تتوقف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي للمصريين: "خلوا بالكم من ولادكم وبناتكم"
-
رئيس "صناعة النواب": مؤتمر الشباب طريقة عملية وحديثة لحل مشاكل الدولة
-
برلماني: مؤتمر الشباب يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الأجيال القادمة
-
السادات الديمقراطي: عقد مؤتمر الشباب بشكل دوري يؤكد رغبة السلطة في
إعلان
إعلان