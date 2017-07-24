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استبعاد عماد متعب من قائمة الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

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استبعاد عماد متعب من قائمة الأهلي أمام الوحدة الإماراتي استبعاد عماد متعب من قائمة الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

التحرير

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة الوحدة الإماراتي، المقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية.

وجاءت قائمة الأهلي التي تضم 20 لاعبًا كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر ووليد أزارو وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.

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وشهدت القائمة استبعاد عماد متعب، مهاجم الفريق، الذي دخل في أزمة مع الجهاز الفني عقب لقاء الفيصلي الأردني، في افتتاح مباريات الفريق بالبطولة العربية.

وجاء قرار أيوب باستبعاد متعب بناءً على تعليمات حسام البدري، المدير الفني، الموجود خارج البلاد لظروف أسرية. 

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: أحمد رمضان بيكهام وعماد متعب وأحمد حمدي وأجايي ووليد سليمان وصالح جمعة.

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التحرير

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