«التحرير» تكشف طريقة تجنيد «حسم» أعضاءها من المساجد ومواقع التواصل

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«حسم» تستخدم المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد عناصرها

وقيادات الإخوان شكلت خلايا عنقودية لتشتيت الأجهزة الأمنية

كتب - عبدالوهاب ربيع

كشفت الأجهزة الأمنية مخططات حركة حسم الإرهابية لتجنيد متطرفين جدد داخل تنظيمها المسلح، ووسيلة إقناعهم بمعاداة الدولة ومحاربتها.

جاء ذلك باعترافات أدلى بها 5 أعضاء بالتنظيم المسلح أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد ساعات من القبض عليهم خلال مداهمة وكرين في محافظتي الشرقية والجيزة، والتي على إثرها قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون - بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ"التحرير" اليوم الاثنين- بأنهم كونوا عدة خلايا إرهابية تستهدف قتل رجال الجيش والشرطة وتخريب المنشآت العامة، لمحاولة ضرب استقرار البلاد والتأثير على الاقتصاد‏ تحت مسمى حركة "حسم"، تنفيذا لتعليمات تلقوها من قيادات الإخوان الهاربين بالخارج.

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وذكر المتهمون أمام جهات التحقيق خطة تجنيد الشباب من المحافظات والتى تبدأ بمراقبة أصحاب التوجهات المعادية للدولة بالمساجد ومواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم بالانضمام للجماعة وضرورة تبنى الفكر المسلح، ثم ضمهم تدريجيا إلى الحركة.

وأكد المتهمون أنهم تلقوا تعليمات من قياداتهم بتطوير الهيكل التنظيمي للجماعة واستقطاب عناصر شبابية وتجنيدها وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة منها "حركة سواعد مصر وحسم ولواء الثورة" بهدف تشتيت الأمن.

وأقر المتهمون بأنهم على اتصال بقيادات إخوانية هاربة خارج البلاد تزودهم بالتمويل والدعم لارتكاب جرائمهم، كما اعترفوا أيضا بتواصلهم مع بعض العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وأوضحوا أنهم جندوا عددا كبيرا من شباب اللجان النوعية لجماعة الإخوان بالمحافظات ودربوهم على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات داخل عدد من المزارع بالإسماعيلية وبالظهير الصحراوي لمحافظة الفيوم.

ولفت المتهمون أيضا خلال إدلائهم باعترافاتهم إلى أنهم يعملون على تطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم تتناول "استخدام مختلف أنواع الأسلحة والدفاع عن النفس وأمن الهواتف والاتصالات" تمهيدا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 5 من عناصر حركة "حسم"، بعدما تم تحديد وكرين لعناصر الحركة الإرهابية بمحافظتي "الجيزة والشرقية" يتم اتخاذهما لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط للعمليات الإرهابية.

وعثرت قوات الأمن خلال مداهمة الوكرين الإرهابيين على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة المقبلة.