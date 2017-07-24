​السيسي يشكر المصريين: «رد فعلكم بيخلينا نكمل»

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، موجهًا حديثه إلى الشعب المصري: «متعرفوش قد إيه سعيد برد فعلكم، تغيير البلد للأحسن أمر لا يتعلق بالحكومة ولكن برد فعلكم أيضًا، الناس بتقول إزاي المصريين مستحملين الأوضاع دي، رد فعلكم هو اللي بيشجعنا وبيخلينا نكمل، وبيخلي العالم يحترمنا».

وأضاف السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية: «ما يحدث في المنطقة العربية والعالم من إرهاب جاء نتيجة دعمه، وهو ما أسفر عن دمار المنطقة، مصر أعلنت بوضوح أنها لن تتدخل في شئوون الدول، ولن تتآمر على الدول».

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وتابع: «أنزعجنا من تصريحات تتحدث عن تدخل مصر في شأن إثيوبيا الداخلي، مصر لا تدعم المعارضة هناك، لو خلافات هنحلها مع بعض،، وكذلك السودان لم نتدخل في شئونها، التآمر بين الدول في المنطقة هو ما أسفر عن دمارها».

استكمل: «يا مصريين خالوا بالكم من ولادكم وبناتكم، مش ممكن أبدًا نكون ضد دينا، إحنا عايزين الدين الحقيقي، الدين لا يهدف إلى قتل وإرهاب الناس، من يدعم الإرهاب يجب أن يتوقف.. الفكر المتطرف في مصر غير قابل للحياة، ويتصادم مع التطور الطبيعي للإنسانية».