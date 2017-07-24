أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

​السيسي يشكر المصريين: «رد فعلكم بيخلينا نكمل»

Google+ Print
​السيسي يشكر المصريين: «رد فعلكم بيخلينا نكمل» ​السيسي يشكر المصريين: «رد فعلكم بيخلينا نكمل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، موجهًا حديثه إلى الشعب المصري: «متعرفوش قد إيه سعيد برد فعلكم، تغيير البلد للأحسن أمر لا يتعلق بالحكومة ولكن برد فعلكم أيضًا، الناس بتقول إزاي المصريين مستحملين الأوضاع دي، رد فعلكم هو اللي بيشجعنا وبيخلينا نكمل، وبيخلي العالم يحترمنا».

وأضاف السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية: «ما يحدث في المنطقة العربية والعالم من إرهاب جاء نتيجة دعمه، وهو ما أسفر عن دمار المنطقة، أعلنت بوضوح أنها لن تتدخل في شئوون الدول، ولن تتآمر على الدول».

شاهد أيضا

وتابع: «أنزعجنا من تصريحات تتحدث عن تدخل مصر في شأن إثيوبيا الداخلي، مصر لا تدعم المعارضة هناك، لو خلافات هنحلها مع بعض،، وكذلك السودان لم نتدخل في شئونها، التآمر بين الدول في المنطقة هو ما أسفر عن دمارها».

استكمل: «يا مصريين خالوا بالكم من ولادكم وبناتكم، مش ممكن أبدًا نكون ضد دينا، إحنا عايزين الدين الحقيقي، الدين لا يهدف إلى قتل وإرهاب الناس، من يدعم الإرهاب يجب أن يتوقف.. الفكر المتطرف في مصر غير قابل للحياة، ويتصادم مع التطور الطبيعي للإنسانية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "