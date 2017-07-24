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والد الطالبة «مريم» عن جلوسها بجوار الرئيس: كنت «منهار» طول النهار

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والد الطالبة «مريم» عن جلوسها بجوار الرئيس: كنت «منهار» طول النهار والد الطالبة «مريم» عن جلوسها بجوار الرئيس: كنت «منهار» طول النهار

التحرير

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قال فتح الباب محمد أحمد، والد الطالبة «مريم» الأولى على الثانوية العامة، إنه لم يتخيل أن تجلس ابنته بجوار الرئيس عبد الفتاح ، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين.

أضاف فتح الباب، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن «ابنته مريم ظهرت بجوار الرئيس؛ لإعطاء دفعة للشباب لمواجهة الظروف بإصرار وتحدي».

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ووجه المواطن، الشكر للرئيس قائلًا: «أنا طول النهار منهار والله العظيم، مش متخيل إن بنتي جمب الرئيس، وهذا المشهد تكريم لنا وللفيوم كلها».

 

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التحرير

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