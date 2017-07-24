بالأرقام.. كشف حساب الوزراء أمام السيسي و«الشباب»

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خلال كلماتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الرابع للشباب، المنعقد بمكتبة الإسكندرية، استعرض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خططهم المستقبلية، فضلًا عن عرض تفصيلي لحجم الأعمال التي أُنجزت خلال الفترة الحالية.

- النقل

قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه تمت إضافة حوالي 2400 كيلو للطرق بمواصفات خاصة، موضحًا أن هناك مرحلة ثالثة من المشروع القومي للطرق بنحو 1700 كيلو.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من بناء 3 كباري على النيل خلال الفترة الماضية، والعمل في 5 أخرى.

عرفات ذكر أن حجم الإنجاز في الفترة من عام 2014 إلى 2022، سيصل إلى ما تم إنجازه من 1978 إلى 2014.

وبشأن السكك الحديدية، أوضح أنه منذ عام 2014 تم الإنفاق على تطويرها حسب الخطط الموضوعة، كما تم تطوير بعض المزلقانات.

- الإسكان

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا حول التنمية العمرانية في مصر رؤية 2030، حيث ذكر أن هناك 3 أهداف رئيسية، أولها، زيادة مساحة المعمور، وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة؛ لضمان جذب الزيادة السكانية.

وأضاف، بالنسبة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 230 ألف وحدة بقيمة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، وبرنامج الإسكان المتوسط دار مصر، حيث يجري الانتهاء من 58 ألف وحدة بـ11 مدينة، ويجري الإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز سكن مصر، حيث يجري تنفيذ 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، بمساحات 115 م2 للوحدة وبمستويات تشطيب متميزة.

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- الصناعة

فيما قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم افتتاح 1573 مصنعًا جديدًا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي افتتحت في 8 سنوات سابقة في حدود 827 مصنعًا فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأكد خلال مشاركته الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، والتي شملت حتى الآن محافظات الصعيد ومحافظات المنوفية والقليوبية ودمياط، وجار الانتهاء من باقي المحافظات، تمهيدًا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

- الكهرباء

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه يتم إنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بقوة 4800 ميجاوات لكل محطة كهربائية، مضيفًا أن مصر وصلت إلى تحقيق الاكتفاء فى إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء، أن 20% من احتياجات مصر من الطاقة ستوفر عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، منوهًا بأن المحطات الجديدة ستعمل بكفاءة عالية، وستعمل على توفير استهلاك وقود بقيمة 1.3 مليار دولار، ما سيمكن من استرجاع قيمة إنشاء تلك المحطات خلال 5 سنوات.

- البترول

وبيَّن وزير البترول المهندس طارق الملا، أنه يتم العمل على البنية التحتية للقطاع، مثل خط سوميد، ومستودعات فى عدة مناطق، ومعامل التكرير، على أن تنتهي هذه المشروعات في 2030.

وأضاف الملا، أنه خلال 3 سنوات، تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 33% من الوحدات السكنية في مصر.

وأشار إلى خفض مديونيات الوزارة للشركات الأجنبية من 6.3 مليار دولار قبل 3 سنوات إلى 2.3 مليار دولار حاليًا، وتوقيع 76 اتفاقية بترولية خلال السنوات الـ3 الماضية، وإنهاء مرحلة عدم الاستقرار قبل 30 يونيو 2013.