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وزير النقل: السفر من القاهرة إلى الإسكندرية سيستغرق ساعتين عام 2018

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وزير النقل: السفر من القاهرة إلى الإسكندرية سيستغرق ساعتين عام 2018 وزير النقل: السفر من القاهرة إلى الإسكندرية سيستغرق ساعتين عام 2018

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء الإثنين، إن الوزارة وضعت مخططًا لتطوير الطرق والمواصلات داخل حتى 2020.

أضاف عرفات، خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، أنه «تم الاتفاق بين وزارتي النقل والإسكان على إنشاء خط سكة حديد عرضي سيربط بين العاصمة الإدارية حتى العلمين».

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تابع: «باعتذر لكل الناس اللي بتركب قطارات، أزمة الأعطال ستظل مستمرة، لأن قطع الغيار لم تصل إلينا، والانفراجة ستحدث من منتصف 2018»، معقبًا: «في 2018، السفر من القاهرة إلى الإسكندرية أو العكس هيكون في ساعتين».

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التحرير

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