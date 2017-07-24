نائبه: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الحل الوحيد لإحلال السلام

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ثمنت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، موقف وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان إدانة شديد اللهجة تجاه ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى تجاه المواطنين الفلسطنيين.

وشددت في بيان لها اليوم الإثنين، علي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الحل الوحيد لإحلال السلام.

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وطالبت عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى، وجامعة الدول العربية، ومنظمه المؤتمر الإسلامى، والاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة، بالضغط على جيش الاحتلال لوقف العنف الممارس تجاه المواطنين الفلسطنيين.

وتابعت: « يجب حث دولة الاحتلال على الكف عن افتعال الأزمات، واحترام المقدسات الدينية للفلسطينين، وسحب جنود الاحتلال من ساحات المسجد الأقصى، وتسليم حماية المسجد الأقصى لهيئه الوقف الإسلامى بالقدس، حيث أن المسجد الأقصى حتى الآن وقف إسلامى».