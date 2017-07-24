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وزير التنمية المحلية لياسين الزغبي: "هلف معاك محافظات مصر كلها"

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية لياسين الزغبي: "هلف معاك محافظات كلها"

08:46 م الإثنين 24 يوليو 2017

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

صافح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الشاب ياسين الزغبى أحد منظمى مؤتمر الشباب الدوري الرابع بالإسكندرية من متحدي الإعاقة، على هامش جلسات اليوم الأول للمؤتمر.

وقال الشريف للزغبي: "هلف معاك باقي محافظات الجمهورية المرة اللي جاية"، مضيفًا: "أنت حاجة مشرفة لكل شباب مصر.. وأنا فخور بيك".

وقدم الوزير الشريف، الشكر للشاب ياسين الزغبي- خلال لقائه معه على جهوده لدعوة الشباب والمواطنين من مختلف المحافظات المصرية بالوجه البحري وحثهم على عرض المشاكل التي تواجههم خلال المؤتمر الرابع بالإسكندرية، من خلال رسائل تم تسليمها إلى الرئيس عبدالفتاح في الجلسة الافتتاحية".

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهد الذي قام به ياسين الزغبي، مستخدماً دراجته لإيصال صوت الشباب والمواطنين بمحافظات أقليم غرب الدلتا، مشددًا على أنه سيتواصل معه خلال الفترة المقبلة لاصطحابه في جولات بعدد من المحافظات ليكون رسالة أمل وتحدي لمواطني تلك المحافظات، خاصة من الشباب على مواجهة المشكلات والعمل علي توصيل صوتهم وإيصال رسالة باهتمام الدولة برعاية الشباب، وتقديم كل سبل الدعم لهم لتحقيق أفكارهم وأحلامهم".

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