أردوغان يغادر قطر في ختام جولته الخليجية

الدوحة/انقرة - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غادر العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية والكويت وقطر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان وصل في وقت سابق اليوم إلى الدوحة قادما من الكويت في ختام جولته الخليجية التي بدأها أمس بزيارةالسعودية.

وقالت الأناضول إن أردوغان أجرى فور وصوله إلى الدوحة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولم تشر الوكالة إلى مادار خلال هذه المباحثات.

وذكرت الأناضول أن جولة أردوغان تأتي في إطار مساعيه لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس يونيو الماضي، بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

يذكر أن إردوغان وصف إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر بأنها :"لا إنسانية وبالتأكيد غير إسلامية "و"مذكرة أعدام".

وعقب إعلان قطع العلاقات، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع الدوحة.

ووصلت ست دفعات من القوات التركية إلى الدوحة، كان آخرها في الثامن عشر من الشهر الجاري.