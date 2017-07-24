الصين: يجب تنفيذ خطة العمل الشاملة لتسوية قضية إيران النووية

بكين - (أ ش أ):

دعت الصين إلى دعم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والقوى الكبرى التي بمقتضاها يتم تدريجيا رفع العقوبات المفروضة على إيران في مقابل التزام طهران بضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

ونوه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج ـ في تصريح، الإثنين ـ في توقيت الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تشرف على تنفيذ الخطة، قائلاً إن اللقاء الذي عقد في فيينا، يوم الجمعة الماضي، ذو مغزى كبير، حيث عقد في نفس توقيت الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاعلان خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف أن المدير العام بادارة مراقبة التسلح بوزارة الخارجية الصينية وانج تشون ترأس وفد الصين الذي شارك فى الاجتماع، وجرى استعراض تنفيذ خطة العمل الشاملة، ورحب الحضور بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى نوهت فيه بالتدابير التي اتخذتها إيران في المجال النووي، وأشادوا بالتقدم الإيجابي المحرز في إعادة بناء مفاعل (آراك) للمياه الثقيلة، وشددوا على أهمية التنفيذ التام للبنود ذات الصلة برفع العقوبات المفروضة علي إيران.

وأشار إلى تعهد جميع الأطراف بمواصلة الامتثال للاتفاق وضمان تنفيذه الشامل والفعال، وقال إن الصين تعتقد أن خطة العمل المشتركة هي مثال جيد على حل القضايا الساخنة الدولية بما في ذلك قضايا الانتشار النووي ، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة ، تأمل الصين في أن تتمكن جميع الأطراف من تعزيز إرادتها السياسية والوفاء بواجباتها بإخلاص ومعالجة الخلافات على الوجه الصحيح لضمان مواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة.