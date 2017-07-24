أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين: يجب تنفيذ خطة العمل الشاملة لتسوية قضية إيران النووية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصين: يجب تنفيذ خطة العمل الشاملة لتسوية قضية إيران النووية

08:41 م الإثنين 24 يوليو 2017

الصين: يجب تنفيذ خطة العمل الشاملة لتسوية قضية إيران النووية

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج

بكين - (أ ش أ):

دعت الصين إلى دعم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والقوى الكبرى التي بمقتضاها يتم تدريجيا رفع العقوبات المفروضة على إيران في مقابل التزام طهران بضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

ونوه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج ـ في تصريح، الإثنين ـ في توقيت الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تشرف على تنفيذ الخطة، قائلاً إن اللقاء الذي عقد في فيينا، يوم الجمعة الماضي، ذو مغزى كبير، حيث عقد في نفس توقيت الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاعلان خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف أن المدير العام بادارة مراقبة التسلح بوزارة الخارجية الصينية وانج تشون ترأس وفد الصين الذي شارك فى الاجتماع، وجرى استعراض تنفيذ خطة العمل الشاملة، ورحب الحضور بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى نوهت فيه بالتدابير التي اتخذتها إيران في المجال النووي، وأشادوا بالتقدم الإيجابي المحرز في إعادة بناء مفاعل (آراك) للمياه الثقيلة، وشددوا على أهمية التنفيذ التام للبنود ذات الصلة برفع العقوبات المفروضة علي إيران.

وأشار إلى تعهد جميع الأطراف بمواصلة الامتثال للاتفاق وضمان تنفيذه الشامل والفعال، وقال إن الصين تعتقد أن خطة العمل المشتركة هي مثال جيد على حل القضايا الساخنة الدولية بما في ذلك قضايا الانتشار النووي ، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة ، تأمل الصين في أن تتمكن جميع الأطراف من تعزيز إرادتها السياسية والوفاء بواجباتها بإخلاص ومعالجة الخلافات على الوجه الصحيح لضمان مواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين ستستمر في إعادة المهاجرين القادمين من

    أخبار

  • مناورات بحرية روسية صينية في البلطيق

    أخبار

  • الصين وروسيا يجريان تدريبات بحرية مشتركة في بحر البلطيق

    أخبار

  • اليابان وبريطانيا يحثان الصين على الاضطلاع بدور رئيسي لكبح جماح كوريا

    أخبار

إعلان

481c0843c5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم