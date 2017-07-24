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الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 شهداء و1090 مصابًا منذ بداية أحداث اﻷقصى

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مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 شهداء و1090 مصابًا منذ بداية أحداث اﻷقصى

08:36 م الإثنين 24 يوليو 2017

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 شهداء و1090 مصابًا منذ بداية أحداث اﻷقصى

ارشيفية

رام الله - (أ ش أ):

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 شهداء فلسطينيين ارتقوا وأصيب 1090 مواطنًا منذ أحداث المسجد الأقصى، خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري.

وأوضح الهلال الأحمر - في إحصائية أصدرها، الإثنين - أن الشهداء من راس العامود والطور بالقدس، وشهيدين من أبو ديس، وشهيد من طوباس.

وأضاف أن الإصابات كانت كالتالي: 29 إصابة بالرصاص الحي منها إصابات خطيرة، و374 إصابة بالرصاص المطاطي نقل منها للمستشفى 91 إصابة، و471 إصابة بالغاز المسيل للدموع نقل منها 34 إصابة للمستشفى، و216 إصابة بالاعتداء بالضرب وحروق ودهس نقل منها 54 للمستشفى.

وتابع الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع أكثر الإصابات في مدينة القدس، حيث بلغت 376 إصابة و4 شهداء منهم شهيدان من القدس وشهيدان من ضواحي القدس "بلدة أبوديس".

وأشار إلى أن الإصابات تنوعت بين إصابة واحدة بالرصاص الحي، و193 إصابة بالرصاص المطاطي نقل منها 75 للمستشفيات، و14 إصابة بالاختناق من الغاز المسيل للدموع نقل منها للمستشفى إصابتان، و168 إصابة بالاعتداء بالضرب والدهس والسقوط نقل منها 49 إصابة للمستشفيات.

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