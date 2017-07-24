أحمد جلال يكشف تفاصيل جلسته مع إيناسيو

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كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني بفندق الفريق بالإسكندرية مؤكدا أنها جاءت إيجابية لأقصي درجة.

وأكد نائب رئيس الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن المدير الفني شدد علي احترامه لمرتضي منصور رئيس النادي، والمجلس بالكامل، نافياً تعمده الإساءة لأي شخص، وأن انفعاله في المؤتمر الصحفي جاء بسبب سؤال استفزه من أحد الحاضرين بالمؤتمر حول بيع بعض اللاعبين، وكانت إجابته أن البيع مسئولية الإدارة لا المدير الفني.

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وأوضح جلال أن المدير الفني أكد تقديره لدور مرتضي منصور رئيس النادي، ودعمه للفريق، وأنه سيقوم بتوضيح كافة الأمور في المؤتمر الصحفي عقب لقاء العهد اللبناني، المقرر له يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الثانية من البطولة العربية.