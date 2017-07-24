«التحالف الشعبي» يطالب بالضغط دوليًا لاتخاذ موقف ضد الاعتداءات الإسرائيلية

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قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عدداً من القوى السياسية تسعى لتنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية، استنكارًا للعدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشيراً إلى أن أن الوقفة الاحتجاجية سترفع عدة مطالب.

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ولفت في تصريحات له اليوم، إلي أن أبرز مطالب دعوة الدول العربية بسحب بعثاتها الدبلوماسية من إسرائيل، ودعوة كافة النشطاء في مصر والعالم لتبني وتفعيل حملة مقاطعة اقتصادية لدولة الاحتلال، ومطالبة جامعة الدول العربية بالاضطلاع بدورها، والضغط على المجتمع الدولي متمثلاً في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاتخاذ موقف حاسم ضد انتهاكات حقوق الانسان في الضفة وقطاع غزة.