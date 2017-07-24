وزير الإسكان: كورنيش العلمين يفوق مثيله بالمدن العالمية

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قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن الوزارة تُنفذ حاليًا 90 ألف وحدة للقضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 700 مشروع للصرف الصحي في ثلاث سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته اليوم الاثنين بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية: «لدينا جيل جديد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الجديدة، والعلمين، وأخص الأخيرة بالذكر، وسيكون لديها وجهة ساحلية بطول 14 كيلومترا على البحر، والتي تعادل واجهة الإسكندرية على المتوسط».

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وتابع: «لدينا مخطط لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى منطقة تنموية كبيرة، لن تقل في جمالها عن المدن الساحلية العالمية، فالكورنيش هيكون من الأفضل في العالم بل يفوق مثيله بالمدن العالمية، كل ذلك في أقل من عام»، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ 2000 وحدة في مدينة العملين الجديدة.