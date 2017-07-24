وزير المالية: صادرات تركيا 180 مليار دولار.. ونحن لم نتجاوز الـ18

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قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن السياسة النقدية لها تأثير بالغ القسوة، إذا لم يتم تنفيذها بشكل سليم، موضحًا أنه «منذ 1997 حتى 2003 كنا نحمي الجنيه بطريقة خاطئة، وكذلك من 2011 حتى 2016، ما تسبب في تآكل الاحتياطي النقدي».

أضاف الجارحي، خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية، أن «السياسات النقدية الخاطئة تؤثر في كل شيء سلبًا، صادرتنا حتى الآن من 17 إلى 18 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلى 20 مليار دولار، في حين أن دولة مثل إندونيسيا فوق 200 مليار، وتركيا 180 مليارًا، وجنوب إفريقيا 100 مليار دولار».

أكد أن «أهمية رفع الدعم هي الوصول إلى مرحلة كفاءة»، مشيرًا إلى أن «الدعم يُعطى لجميع الفئات دون تمييز، ما يتسبب في إهلاك الدولة، وزيادة الفقراء فقرًا».

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تابع: «برفع الدعم يتم إعادة التوزيع بشكل سليم، حيث إن كثيرًا ممن يستفيدون بالدعم لا يحتاجونه، ونستهدف الفئات الأقل دخلًا، بالعلاوات وإعفاءات ضريبية وتموين وهكذا».