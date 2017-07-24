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تعرف على موعد بدء التسجيل في المدارس المصرية اليابانية

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تعرف على موعد بدء التسجيل في المدارس المصرية اليابانية تعرف على موعد بدء التسجيل في المدارس المصرية اليابانية

التحرير

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صرحت إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، بأن العام الدراسي 2017/ 2018، هو عام استثنائي فيما يخص التقدم وبدء الدراسة بالمدارس اليابانبة.

وأكدت الإدارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن القرار الوزارى المنظم لعمل تلك المدارس، يحدد شرط السن الخاص لكل صف على النحو التالي: «من 4 سنوات إلى 5 سنوات Kg1، من 5 سنوات إلى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات إلى 7 سنوات الأول الابتدائى، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الثاني الابتدائي، ومن 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي».

وأوضحت الإدارة أن تسجيل بيانات الطلاب الراغبين بالالتحاق لهذه المدارس أو التحويل إليها سيبدأ في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

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وعن قواعد التحويل إلى المدارس المصرية اليابانية، فيمكن التحويل إلى KG2 والصف الأول الابتدائى من جميع المدارس (عربى - لغات - أزهرى)، ويمكن التحويل إلى الصفين الثانى والثاالث الابتدائى من مدارس اللغات فقط (عام - أزهرى) وفي جميع الحالات يجب الالتزام بشرط السن.

ويدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد 28 مدرسة بـ28 محافظة على مستوى الجمهورية.

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