في المنيا.. ربة منزل تقتل زوجها السبعيني بمعاونة عشيقها

المنيا ـ ريمون الراوي:

ضبطت سلطات أمن محافظة المنيا ربة منزل و"فرّان" متهمين بقتل زوج المتهمة بعد شكله في سلوكها وحملها سفاحًا من المتهم.

البداية كانت بتلقي مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من مستشفى أبو قرقاص العام بتسلم جثمان "ر. ع. م" 75 سنة - فلاح مقيم بقرية "ريحانة"، مصابًا بجرح في منطقة خلف الرأس، وكدمة بالركبة.

ووفق التحقيقات، ادعت الزوجة "غ. ع. أ" 30 سنة - ربة منزل، التي حضرت رفقة جثمان الزوج، أن يعاني أمراض الشيخوخة، وأنه سقط بدورة مياه المنزل مغشيًا جراء غيبوبة سكر، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

بسؤال نجل المجني عليه، اتهم زوجة أبيه بقتله على إثر خلافات سابقة لشكه في سلوكها

وكشفت تحريات البحث الجنائي لوحدة مباحث أبو قرقاص، التي تمت تحت إشراف العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع مباحث مديرية المنيا، أن الزوجة تربطها علاقة آثمة بأحد الأشخاص خارج محيط سكنها، والذي يتردد على مسكنها في فترات غياب الزوج. كما تبين أن المذكور كان رفقة المتهمة في نفس تاريخ وصول الزوج متوفيًا إلى المستشفى، ما صدر بموجبه قرار بضبطه.

إلى ذلك، اعترفت الزوجة على عشيقها، وأضافت أنها متزوجة من المجني عليه منذ 3 سنوات رغمًا عنها، ما دفعها للارتباط عاطفيًا بالمتهم "أحمد. غ. م" 25 سنة - فران، مقيم بمركز مغاغة، وأن هذه العلاقة تطورت علامات حمل شك الزوج بموجبها في سلوك المتهمة، التي استغلت توجهه إلى المسجد واستدعت عشيقها إلى المنزل وقتلا الزوج فور عودته مستخدمين حجرًا ضرباه به على رأسه.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة لذات السبب، وحرر بذلك المحضر اللازم وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.​