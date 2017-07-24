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سفير فلسطين بأوكرانيا: نرفض أي سلطة إسرائيلية على الأقصى

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مصراوي Masrawy

سفير فلسطين بأوكرانيا: نرفض أي سلطة إسرائيلية على الأقصى

07:33 م الإثنين 24 يوليه 2017

سفير فلسطين بأوكرانيا: نرفض أي سلطة إسرائيلية على الأقصى

سفير فلسطين بأوكرانيا الدكتور محمد الأسعد

كييف - (أ ش أ):

قال سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا الدكتور محمد الأسعد، الإثنين: "إن ما يجري الآن من مواجهات وتصديات في الأقصى المبارك والقدس الشريف لهو تأكيد واضح وصارم على الرفض الفلسطيني التام لأية سلطة أو إدارة إسرائيلية على الأقصى".

وأكد أن فلسطين شعبًا وحكومة ترفض رفضًا تامًا أي تغيير للوضع الراهن بما يخص الأقصى الشريف والمقدسات الفلسطينية"، مضيفًا: "نحن ندين ونرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية سواء بوابات إلكترونية أو كاميرات أو اختلاط مسارات أو تفتيش جسدي مهين، فكلها محاولات إسرائيلية لإدارة الأقصى الشريف".

وأشار الأسعد إلى أنه "كانت هناك رغبة إسرائيلية لتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، وقد سقطت وتحطمت هذه الرغبة على عتبات مساجد وكنائس فلسطين، فالوحدة التي جسدها شعبنا من المسلمين والمسيحيين كانت أقوى وأكبر رد لهم".

وأعلن أن هناك حراكًا عربيًا وفلسطينيًا وإسلاميا للتقدم بعريضة لمجلس الأمن الدولي، وعقد اجتماع مرتقب لمجلس وزراء خارجية الدول العربية ووزراء دول التعاون الإسلامي.

واختتم السفير الفلسطيني تصريحاته: "بدورنا كسفارة فلسطينية في أوكرانيا، سنقوم بكافة التدابير لتوضيح الموقف إزاء ما يحدث في القدس الشريف وعلى الأراضي الفلسطينية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي".

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مصراوي Masrawy

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