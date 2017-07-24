وزير البترول يعلن سبب عدم رفع سعر بنزين 95

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فتح باب التعيين أمام الجيولوجيين خلال الفترة المقبلة.

وكشف الملا، خلال كلمته بندوة "الطاقة بين التحدي والإنجاز"، ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب، الذي يعقد على مدار يومين بالإسكندرية، أنه لم تتم زيادة سعر بنزين 95 لاعتبارات عديدة أهمها تقليل الفجوة في بيع أنواع البنزين.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، من أهم العوامل في ملف دعم الطاقة والمنتجات البترولية.

وكانت الحكومة أعلنت رفع أسعار المحروقات بداية من الخميس 29 يوليو 2017، إذ أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر "بنزين 80" من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وسعر "بنزين 92" من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 42.9 في المائة.

كما رُفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، ورُفع سعر أنبوبة "البوتاجاز" إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. إذ أعلنت وزارة البترول في الرابع من نوفمبر، رفع سعر "بنزين 80" إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر "بنزين 92" إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.