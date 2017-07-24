عامل ينهي حياة جاره في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، على يد جاره؛ بعدما ظن الأخير أنه تسبب في طرده من عمله بمخبز بلدي ناحية كفر "الشيخ الظواهري" التابع لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوفاة "دسوقي. م. م" 40 عامًا - عامل زراعي، مُقيم بكفر "الشيخ الظواهري" دائرة مركز ههيا، متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الفخذ أدى إلى نزيف أودى بحياته.

تبين من تحريات المباحث، أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفي و"سمير. م. ز" 50 عامًا - عامل، مُقيم بذات الناحية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بآلة زراعية "مِنجٌل"، ما أدى إلى إصابته سالفة الذكر، وذلك بعد اعتقاد الثاني بتسبب الأول في طرده من عمله بمخبز بلدي بذات الناحية.

ضُبط المتهم والآداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.​