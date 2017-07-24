محافظ سوهاج: نقل موقف سيارات "مشطا" إلى "طما" قريبًا

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، عن إجراءات تتخذ حاليًا لنقل موقف سيارات مشطا والقرى المحيطة بها من موقعه الحالي إلى داخل موقف سيارات أسيوط بمدينة طما.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، في حضور مدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة المرور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومسؤولي إدارة المواقف والمتابعة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن قرار نقل الموقف جاء بعد مطالبات من أهالي قرية مشطا والقرى المحيطة بها، مشيرًا إلى خطة لتوسعة موقف أسيوط الحالي بما يمكنه من استيعاب 14 سيارة خاصة بنقل الركاب من وإلى مشطا، على أن يتم ذلك في أسرع وقت، وبالتنسيق بين الجهات المعنية، موجهًا الوحدة المحلية إلى تركيب كشافات إضاءة جديدة، وإقامة سور خلف الموقف والسكة الحديد.

لفت المحافظ أيضًا إلى خطة لرفع كفاءة وحالة مواقف السيارات الموجودة بنطاق المحافظة، بما في ذلك توفير مظلات للسيارات وكافيتريا ودورات مياه لخدمة السائقين والركاب، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارتي المواقف والمرور.​