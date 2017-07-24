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تامر النحاس يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال من المقاصة

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تامر النحاس يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال من المقاصة تامر النحاس يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال من المقاصة

التحرير

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كشف تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني لنادي المقاصة، حقيقة استقالته من تدريب الفريق.

وقال النحاس، في تصريح خاص لـ«التحرير»، هذه الأنباء غير صحيحة وجلال مستمر في عمله كمدير فني للمقاصة، مشيرًا إلى أن الأمور في النادي مستقرة، ولا توجد أي مشاكل.

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أضاف النحاس: "إدارة المقاصة بترجع لإيهاب جلال في جميع الأمور الخاصة بالفريق، وكل ما تم سواء من بيع هشام محمد أو داودا بناءً على موافقة المدير الفني للفريق".

وترددت أنباء عن استقالة إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة من منصبه، اعتراضًا على بيع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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التحرير

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