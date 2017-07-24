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هذا هو أنسب وقت لتناول وجبة دسمة

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مصراوي Masrawy

هذا هو أنسب وقت لتناول وجبة دسمة

06:46 م الإثنين 24 يوليو 2017

هذا هو أنسب وقت لتناول وجبة دسمة

هذا هو أنسب وقت لتناول وجبة دسمة

 كتب - هشام عواض:

يتخوف الكثير من الناس من تناول وجبات دسمة ومشبعة بالدهون في أوقات غير مناسبة وحتى لا تتأثر أجسامهم وتزداد أوزانهم.

وأظهر علماء من جامعة لوما ليندا الأميركية أن الوقت الأنسب لتناول الوجبة الدسمة الأساسية في اليوم، هو وقت الفطار، بينما يجب أن تقع أقل من سعرات الغذاء اليومي على العشاء، بحسب "روسيا اليوم".

ولم ينصح المختصون بتناول الغذاء بعد الساعة السادسة مساء واستثنوا بهذا تناول الأكل في ساعات متأخرة من اليوم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تقدير توزيع قيم غذائية للأطعمة وفقًا لأوقات تناولها لدى نحو 50 ألف شخص. اتصف أولئك الذين تغذوا حتى ملء بطونهم في أثناء الفطار بمعامل منخفض وثابت لمعامل وزن أجسامهم خلافا عن غيرهم.

وفي رأي العلماء يقلل الفطار المتميز بقيمة غذائية كبيرة ميل الإنسان إلى تناول الطعام طوال النهار مما يدفعه إلى التخلي عن الوجبات السريعة. إضافة إلى ذلك يخفض تناول وجبات الفطار ذات قيمة غذائية كبيرة بشكل منتظم كمية الدهنيات في الدم ويحسّن من تقبل الأنسولين.

ويحدد معامل وزن الجسم للإنسان بقيمة وزن جسم الإنسان المقاسة بالكيلوجرام على تربيع طول قامته المقاس بالمتر.

مثلًا إذا كان وزن جسم شخص ما 67 كيلوجرامًا وطوله 1.7 متر لكان معامل وزن جسمه 23. يتراوح معامل وزن الجسم الجيد الطبيعي في حدود من 20 إلى 25. يدل معامل وزن الجسم الذي يتراوح بين 25 و29 على الوزن الزائد للشخص.

وإذا كان معامل وزن الجسم 30 وأكبر من ذلك لكان هذا برهانا على بدانة. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المعايير لا تنطبق على الرباعين.

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