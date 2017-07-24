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بالصور- بعد إزالة إشغالاتهم.. الإسكندرية تُسلم 316 "باكية" لباعة بالعامرية أول

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعد إزالة إشغالاتهم.. الإسكندرية تُسلم 316 "باكية" لباعة بالعامرية أول

06:38 م الإثنين 24 يوليو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الإثنين، تسليم الباعة الجائلين بحي العامرية أول 316 "باكية" مخصصة لهم في منطقة سوق البردويل غربي المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على بحث أوضاع الباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وحل مشاكلهم وفقًا للقانون، وفيما لا يتعارض مع مصالح المواطنين.

من جانبه، قال اللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول إنه تم توفير أماكن بديلة للباعة وفقًا للقانون لمنع عودتهم إلى المناطق التي تمت إزالتهم منها أثناء حملات الإشغالات التي نفذها الحي، مبينًا أنه تم توفير مكان ملائم وتجهيز باكيات جديدة لهم بشارع البردويل بنطاق الحي.

وأضاف بسيوني، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم التنبيه على الباعة وإعطاءهم مهلة قبل تنفيذ الحملة للانتقال إلى المكان البديل، لافتًا إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ الإسكندرية تم تسليم الباكيات على عدة مراحل، شملت الأولى منها تسليم عدد 152 باكية، وتسليم 32 باكية بالمرحلة الثانية، إضافة إلى 132 باكية أخرى في المرحلة الثالثة.

في سياق متصل، تفقد رئيس حي العامرية أعمال رفع الإشغالات من سوق البردويل واستكمال تسليم الباعة الجائلين الباكيات المخصصة لهم، وتابع أعمال تجهيز المكان البديل للباعة الجائلين واستمع إلى مطالبهم. 

كما عقد اجتماعًا مع شاغلي المحال المقامة على مصرف "البردويل" لبحث ومناقشة أهمية إزالة المحال لما تمثله من خطورة على المصرف المغطى لا سيما بعد تسببها في قطع الطريق بين مناطق العامرية وعبد القادر وشارع الشرقاوي، مشيرًا إلى التزام الحي بتوفير المكان البديل له.

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