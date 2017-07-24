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وزير البترول: مبيعات «بنزين 95» تضاعفت 4 مرات.. وسنصبح دولة نفطية

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وزير البترول: مبيعات «بنزين 95» تضاعفت 4 مرات.. وسنصبح دولة نفطية وزير البترول: مبيعات «بنزين 95» تضاعفت 4 مرات.. وسنصبح دولة نفطية

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مبيعات «بنزين 95» تضاعفت 4 مرات منذ زيادة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، منذ بداية يوليو الجاري، حتى الآن.

أضاف الملا، خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، «لو زودنا بنزين 95 بنفس نسبة الزيادة الواقعة على بنزين 80 أو 92 مش هنبيع ولا لتر، مش عايزين نكسب فيه.. عايزين نغطي تكلفته».

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وتابع الوزير: «بنزين 92 بيقف علينا بـ6.5 ومع ذلك بنبيعه بـ5 جنيه».

تابع: «تجاوزنا التحديات.. نطور الآن حتى نجذب الاستثمار، مش كل يوم عندنا اكتشافات، لكن إن شاء الله هنكون دولة نفطية».

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التحرير

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