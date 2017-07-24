الجوهري يطالب بـ«تقصي حقائق» لمعرفة أوجه الفساد داخل منظومة الدعم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت المواطنين تحت ضغط ارتفاع الأسعار وغيره وأصبحوا غير قادرين، مضيفًا أن مقترح وزارة التموين بخفض حصة الفرد من 5 أرغفة لـ 4 أرغفة يوميًا ليس في وقته وفي غير محله الآن.

وأوضح الجوهري، لـ«التحرير»، أنه غير مقتنع بما تردده الحكومة بأن تكلفة رغيف الخبز تصل لـ 60 قرش علي الدولة، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق يترأسها نواب البرلمان لمعرفة أوجه الفساد داخل منظومة الدعم والخبز تحديدًا؛ لأن هناك «تلاعبًا كبيرًا»، وأيضا لوضع شبكة بيانات لمستحقي الدعم.

وشدد وكيل اقتصادية البرلمان، علي ضرورة إطلاع المجلس علي أي قرارات يتم اتخاذها من قبل أي وزارة، نظرًا للوضع الصعب التي تمر به الدولة، خاصة وأن البرلمان هو من يواجه المواطنين وليس الحكومة، لكن للأسف تتاخذ الحكومة القرارات دون العودة للمجلس-بحسب قوله.

وأشار الجوهري، أن وزير التموين يري أن البطاقة التمونية أصبحت مبالغ فيها بعد الزيادة التي حدثت علي الفرد، متابعًا:" أن إعطاء الفرد 20 قرشًا بدلا من الرغيف غير عادل، ولابد من معرفة المستحقين للدعم نظرا لان هناك الملايين تحصل عليه وهم غير مستحقين.

شاهد أيضا

واستكمل:" أنه سيتقدم بطلب احاطة في بداية الفصل التشريعي الثالث ضد وزير التموين في حال صدوره هذا القرار، مؤكدا أن الحكومة لاتقوم ببرنامج اصلاحي ولكن تقوم ببرنامح ناري وسيتسبب في زيادة في عجز الموازنة العام القادم.

وحول احصائيات وزارة التموين بأنه تتراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن، قائلا:" لا اعترف بتلك الإحصائيات، ولابد من وجود شبكة بيانات واضحة، ووجود تصنيف للفئات المستحقة للدعم ومعرفة المستحقين"، مشيرا إلي أنه في ظل غلاء المعيشة من الممكن أن يكون المواطن لا يأكل إلا العيش فقط.

وطالب الحكومة، بإثبات أن هناك إهدار في الخبز من قبل المواطن وأنه يستخدم جزء منه للحيوانات، لكن لا تتهم المواطنين أنهم يأكلون 3 ارغفة فقط يوميًا طبقا لإحصائيات غير حقيقة.