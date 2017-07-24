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وزير البترول عن تصدير الوقود: «مش هنلاقي حد يشتريه»

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وزير البترول عن تصدير الوقود: «مش هنلاقي حد يشتريه» وزير البترول عن تصدير الوقود: «مش هنلاقي حد يشتريه»

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تعمل على تحسين مواصفات المنتجات البترولية، موضحًا أن العديد من معامل تكرير في  ليست بمواصفات عالمية.

أضاف الملا، خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، «مواصفات منتجاتنا ليست عالمية، يدوب ندفع بها للسوق المحلي منذ الثمانينات، عدا معمل ميدور في الإسكندرية».

تابع: «لو جالنا فرصة لتصدير منتج البنزين أو السولار مش هنلاقي حد يشتريه، لأن مواصفاته ليست عالمية».

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أشار إلى أن جزء كبير من المشروعات التي تُنشئها الوزارة حاليًا متعلقة بتطوير وتحديث وإنشاء معامل ذات مواصفات عالمية لتكرير البترول؛ تحسين كفاءة المنتج والاستهلاك والطاقة.

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التحرير

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