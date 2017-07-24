طارق الملا: وقعنا 76 اتفاقية خلال 3 سنوات لتطوير قطاع البترول

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الإصلاح والإنجاز في القطاع بدأ في يوليو 2014، إذ تم توقيع اتفاقيات جديدة، وحققنا طفرة في الحصول على مزادات عالمية.

وأضاف الملا، خلال كلمته اليوم الإثنين، بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية: «وقعنا 76 اتفاقية خلال الثلاث سنوات الماضية لتطوير قطاع البترول».

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وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات الدولية للمسح الجيولوجي لـ55 ألف كيلو متر مربع من مياهنا في البحر الأحمر، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

أوضح، أنه تم إنجاز 21 مشروعًا جديدًا خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال الغاز الطبيعي، مشدّدًا على أننا نشهد طفرة في إنتاج الغاز، ولفت إلى التمكن من الحفاظ على نسبة إنتاج الزيت.