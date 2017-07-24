وزير الكهرباء: «أي حد عايز طاقة كهربية إحنا جاهزين»

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل طبقًا لخطة واضحة متكاملة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات قومية للطاقة الكهربية، منها إنشاء 3 محطات توليد بالتعاون مع شركة «سيمنز»، وهي محطة بني سويف، ومحطة البرلس في كفر الشيخ، وكذلك المحطة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد شاكر، خلال كلمته اليوم الاثنين بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية، أن هناك نقلة نوعية هائلة في مجال الطاقة الكهربية في مصر، لافتًا إلى أن القطاع يواكب مراحل التنمية التي تشهدها البلاد، مضيفًا: «قولت للعاملين في الكهرباء إن أي حد عايز طاقة كهربية إحنا جاهزين، نجحنا بالفعل في الوصول لهذه المرحلة».