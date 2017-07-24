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6 مصابين في حريق بورشة مناخل خشبية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

6 مصابين في حريق بورشة مناخل خشبية في الدقهلية

06:53 م الإثنين 24 يوليو 2017

6 مصابين في حريق بورشة مناخل خشبية في الدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أصيب 6 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد إثر اندلاع حريق هائل داخل ورشة لصناعة المناخل الخشبية بقرية كوم النوم التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكان مدير الأمن اللواء أيمن الملاح تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بالواقعة، وانتقال قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ودلت تحريات المباحث تحت قيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، أن الحريق شب داخل ورشة لصناعة المناخل الخشبية على مساحة 4 متر مربع، كائنة بالطابق الأرضي من عقار مكون من أربعة طوابق، ما تسبب في إصابة مستأجر الورشة، وابنه البالغ من العمر 10سنوات، و"رزق. م. ع" 65 سنة - بالمعاش، و"سامح. م. ك" 16 سنة - عامل، و"أحمد. م. ا" 16سنة - عامل، جميعهم مقيمون بقرية كوم النور، و"محمد. م. ا" 42 سنة - مدرس، مقيم بندر ميت غمر.

نُقل المصابون إلى مستشفى ميت غمر العام، وحول الأول والثاني إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال مستأجر الورشة أرجع الحريق إلى تسرب غازي بموقد صغير داخل الورشة، ما أدى إلى انفجاره، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق، ولم تُقدر قيمة التلفيات بعد. وبسؤال المصابين، أفادوا بأن إصابتهم جراء محاولتهم إخماد الحريق.

حرر بالواقعة المحضر رقم 7661/2017 إداري المركز، للعرض على النيابة للتحقيق.​

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