سوريا تتهم طيران التحالف الدولي بقتل مدنيين في "دير الزور"

دمشق - (أ ش أ):

اتهمت سوريا طيران "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية" بالتسبب في قتل وإصابة العديد من المدنيين عقب شن طائراته غارات على المنازل السكنية للمدنيين بمدينة الميادين بمنطقة دير الزور السورية، وقيامها بقصف منطقة تقاطع الفنش شرق مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنها ليست المرة الأولى التي يقوم طيران "التحالف الأمريكي" بغارات ضد المدنيين السوريين حيث استهدف التحالف منتصف الشهر الجاري منازل المدنيين في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن طيران "التحالف الأمريكي" ارتكب ما وصفتها "بثلاث مجازر" بحق السوريين في نهاية شهر يونيو الماضي راح ضحيتها أكثر من 90 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى عبر اعتدائه على بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين بريف دير الزور فى سوريا، وعبر استخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه غرب مدينة الرقة ما تسبب في استشهاد 17 مدنيا.

واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية واشنطن بأنها شكلت "التحالف الدولي" خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ أغسطس 2014 "وأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدى على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين".