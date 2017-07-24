بالصور.. جلسة تشاور مجتمعي حول مشروع معالجة مياه الصرف ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، في جلسة تشاور مجتمعي حول مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف، المزمع إنشاؤها بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك في حضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، واللواء هاني زكي عمر رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية (سسكو) والعضو المنتدب.

أوضح مسؤولو الشركة، خلال جلسة التشاور، أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة لمعالجة 600 ألف متر مكعب صرف صناعي وصحي يوميًا، ناتجة عن 300 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بما يساعد في حماية الإنسان والكائنات الحية والحياة البحرية من الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنشأ عن صرف المخلفات السائلة في بحيرة المنزلة، إلى جانب توفير من 100 إلى 200 فرصة عمل مباشرة من المهندسين والفنيين والعمال والإداريين، وأكثر من 750 فرصة عمل غير مباشرة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور شمس الدين شاهين على أن جميع إمكانات الجامعة متاحة أمام مشروعات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي تهدف إلى الصالح العام للوطن وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار الشعار الذي تتبناه جامعة بورسعيد؛ "الجامعة في خدمة المجتمع"، مضيفًا أن كل معامل وخبرات وإمكانات كلية العلوم ستكون متاحة أمام المحطة وتجاربها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التلوث سلوك إنساني ومشكلة خطيرة لابد من مواجهتها والحد منها من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الموجودة بالفعل، مطالبًا بتطبيق قانون "94" على أرض الواقع، ومشددًا على ضرورة مراعاة الآثار الإيجابية والسلبية للمشروع وتعظيم الآثار الإيجابية وتقليل السلبي منها.

في سياق متصل، وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لرئيس الجامعة على الدور الكبير الذي توليه الجامعة لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة تساهم بشكل إيجابي في شتى المجالات، ومنها التعليم والبيئة وغيرها.