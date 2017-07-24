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مصدر بالأهلي: انضمام لاعب المقاصة «مسألة وقت»

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مصدر بالأهلي: انضمام لاعب المقاصة «مسألة وقت» مصدر بالأهلي: انضمام لاعب المقاصة «مسألة وقت»

التحرير

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كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن توصلهم إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي للمقاصة، بشأن ضم هشام محمد لاعب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر، أن الصفقة ستكلف خزينة الأهلي 6 ملايين جنيه، إضافة إلى إعارة ميدو جابر وجون أنطوي، لاعبى الأهلي، للمقاصة لمدة موسم، مؤكدا أن الصفقة سوف يتم حسمها رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة.

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كان الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة المقاصة لضم هشام محمد، إلا أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي أعلن أن قدم عرضًا لشراء اللاعب مقابل 12 مليون جنيه، موضحًا أن رغبة اللاعب حسمت أمر انتقاله إلى القلعة الحمراء.

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التحرير

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