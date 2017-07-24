«التحرير» تكشف تفاصيل التعنت في علاج الطفلة خديجة ابنة نجم الزمالك

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تفاصيل فشل مبادرة «التحرير» لإنقاذ الطفلة خديجة ابنة نجم يد الزمالك

حاولنا تقريب وجهات النظر بين الأب والأم.. لكن هذا ما حدث

أثارت قضية الطفلة خديجة الشارع المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن خرجت والدتها نهال خالد الكيلاني، لتتهم زوجها السابق ووالد الطفلة محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك السابق والمنتخب المصري والمحترف في فرنسا، بالتنصل والهروب من علاج ابنته، التي أصيبت بخلل فى الجينات، يتسبب في شلل عضلي للجسم بأكمله، ويبقى المخ سليمًا بالكامل (ضمور العضلات الشوكي).

وأكدت اكتشاف علاج للمرض فى أمريكا يوم 26 ديسمبر 2016، وأنها تواصلت مع مستشفى فى أمريكا، ورتبت معه، أى المستشفى، لاستقبال الطفلة، إلا أن والدها رفض المساهمة في التكاليف.

وبين اتهام كل طرف للآخر وعدم اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الطفلة، قررنا في «التحرير» إيمانًا منا بأن من ضمن أهداف الإعلام هو المساهمة في حل الأزمات بدلًا من تضخيمها، طرح مبادرة لعقد جلسة بين الأب والأم في مقر المؤسسة للاتفاق على خطوات عاجلة للبدء في علاجها، وليلتزم كل طرف بالمطلوب منه، أملًا في إنقاذها قبل فوات الأوان.

وبعد 24 ساعة من المحاولات الجادة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على عقد الجلسة فشل الأمر بسبب التعنت وفرض الشروط، ورأينا أن نعرض تفاصيل ما حدث على القراء، ونترك الحكم لكم على من المتسبب في هذه الأزمة والمتضرر الوحيد منها طفلة بريئة في عمر الزهور.

البداية

في البداية تواصلنا مع الطرفين، وعرضنا الأمر عليهما، ورحب محمد ممدوح هاشم، والد الطفلة بالمبادرة، وأبدى استعداده لحضور الجلسة في أي وقت وأي مكان، مؤكدًا أن كل ما يهمه هو إنقاذ ابنته، وعبّر عن سعادته بالفكرة، وأن نكون موجودين لنصبح شهودًا على ما يحدث، كونه يتمنى أن يتحرك سريعًا، وأن تجري خديجة كشفًا كاملًا في أكبر مستشفى في مصر، لتحديد تفاصيل مرضها والاستقرار على العلاج الصحيح لها قبل سفرها للبدء في علاجها.

وتواصلنا مع والدة الطفلة، نهال خالد الكيلاني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعرضنا الأمر عليها، وتساءلت عن موقف والد خديجة، فأكدنا لها ترحيبه، وطلبت منا نهال رقم هاتف للتواصل معنا للتنسيق حول المبادرة.

واتصل بنا عمرو عثمان، زوج والدتها، ورحب في بداية الأمر بالمبادرة، وطلب وجود محامين في الجلسة، وكتابة عقود رسمية، وعرضنا عليه أنه من الممكن أن يتم عقد الجلسة دون وجود محامين، وأن يتم الاكتفاء بوجودنا كمؤسسة إعلامية شاهدة على الاتفاق، وفي حالة إخلال أحد الأطراف بالاتفاق نكشف ذلك للرأي العام، ولم يمانع أو يبد اعتراضه، وشعرنا باقترابنا من الهدف، وهو علاج الطفلة.

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وأبلغنا اللاعب بما تم، وأكد موافقته على عقد الجلسة مع زوجته السابقة، ورحب بحضور والدها خالد الكيلاني لو فضلا ذلك، وطلب عقد الجلسة في البداية دون وجود محامين، خاصة أنه لا يحتاج إلى كتابة عقود قانونية لعلاج ابنته، لكنه وافق على أن يتم عقد الجلسة بينه وبين زوجته السابقة ووالدها إذا رغب في الحضور في وجودنا فقط.

وفي نهاية الجلسة في حال فضلا كتابة الاتفاق بشكل قانوني فلا مانع عنده من الاتصال بمحاميه، وأن يتصلا بمحاميهما ويحضرا لكتابة الاتفاق، مؤكدًا أن كل ما يهمه هو علاج ابنته، وتقدم بعرض آخر طلب منا التوسط لتنفيذه في حال فشلت فكرة الجلسة، وهو أن يتوجه برفقة 4 أطباء استشاريين كبار للمنزل الموجودة فيه ابنته في حضور محمد عمر الطبيب المتابع للحالة، وحضورنا كشهود على ما يحدث، وأكد أن ما يتم الاتفاق عليه بين الأطباء سيقوم بتنفيذه فورًا.

الشروط وتعقد الاتفاق

وعدنا للتواصل مرة أخرى مع عمرو عثمان زوج والدة نهال لإبلاغه بالأمر والترتيب لموعد الجلسة، إلا أنه رفض بشدة، وأكد أنه يشترط وجود محامين، وأن يحضر هو بنفسه أول جلسة للموافقة على عقدها من الأساس، وأبلغنا رفضه التام لكل المحاولات، التي بذلناها معه لعقد الجلسة لاتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الطفلة إلا في حال تنفيذ شروطه.

ورغبة منا في الاستمرار لمحاولة إنقاذ الطفلة قمنا بالتواصل من جديد مع والدتها نهال الكيلاني، وأبلغناها بتعنت عمرو ورفضه عقد الجلسة إلا في حال تنفيذ شروطه، وأبلغناها بالعرض المقدم من اللاعب بذهابه برفقة 4 أطباء استشاريين كبار للمنزل الموجودة فيه ابنته في حضور محمد عمر الطبيب المتابع للحالة، وتأكيده أنه سيقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الأطباء، ورجوناها أنها إذا كانت ترغب فعلًا في تقريب وجهات النظر لسرعة إنقاذ نجلتها أن نتواصل معها مباشرة أو مع والدها خالد الكيلاني.

ولكنها هذه المرة أعلنت رفضها مبادرة عقد الجلسة مع زوجها السابق، وأكدت أنه لا يوجد بينهما ما يمكن أن يقال بخصوص خديجة، واشترطت للموافقة على حضور والد الطفلة والأطباء الاستشاريين الذين سيحضرهم برفقته أن يتم إبلاغها بأسمائهم وأرقامهم، وأن يتحدث معهم الدكتور المتابع للحالة قبل تحديد موقفهم من الموافقة أو رفض حضورهم، دون إبداء أي أسباب مقنعة، سوى أنه من الأصول أن لا يستطيع أن يدخل أحد إلى منزل آخر إلا بعد استئذانه.

كما اشترطت عدم حضور أي أحد سوى والد الطفلة والاستشاريين فقط، وألا يحضر أحد آخر، لأن صاحب البيت عمرو عثمان زوج والدتها يرفض استضافة أي شخص آخر.

وأبلغنا محمد ممدوح هاشم، والد الطفلة، برفض زوجته السابقة مبادرة عقد الجلسة وشروطها لاستضافته والطاقم الطبي المرافق لفحص حالة خديجة، وأبدى اندهاشه من هذه الشروط، مؤكدًا أنه لا مبرر لها، وأنه لن يستطيع إخبارهم بأسماء الاستشاريين، وأكد أن الطبيب المعالج للحالة سيتعرف على الأطباء بمجرد وصولهم لشهرتهم الكبيرة، ورحب أن يذهب هو والأطباء فقط، وطلب منا أن نبذل محاولة أخيرة أملًا منه في إنقاذ ابنته، وأبلغنا أنه قام بالتواصل مع مستشفيات في أمريكا وكندا وفرنسا، ويأمل في التحرك سريعًا.

وتواصلنا مع الأم، لكنها جددت رفضها، والتمسك بالشروط، وأكدنا لها أن كثرة الشروط لن تصل بنا إلى حل، والأهم من تنفيذها هو إنقاذ الطفلة، كما أنه أبدى حسن نيته، وأعلن استعداده الكامل لعلاج ابنته في أسرع وقت، وتأكيده أنه كل ما يهمه هو إنقاذ ابنته، ولذلك بات واجبًا عليها إعطاءه فرصته بدلًا من التمسك بالشروط الموضوعة واتهامه بالتخلي عن ابنته، في الوقت الذي يسعى فيه إلى علاجها في أسرع وقت، لكنها جددت تمسكها بالشروط، ورفضت التنازل عن شروطها، وأكدت رفضها التام لنقل الطفلة إلى أي مستشفى لمتابعة حالتها، وإجراء فحوصات لها قبل السفر، في حال قرر الأطباء ذلك، مبررة ذلك أنها تخاف عليها من العدوى، في الوقت الذي قامت فيه باستضافة عدد من الوسائل الإعلامية في المنزل، وسمحت لهم بالتقاط صور للطفلة دون الخوف عليها من العدوى.