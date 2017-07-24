هل يستحق متعب فرصة حقيقية في الأهلي؟

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لا صوت يعلو داخل أروقة النادي الأهلي، فوق صوت أزمة مهاجم الفريق عماد متعب، التي نشبت فى ملعب السلام خلال مباراة المارد الأحمر والفيصلى الأردنى بالبطولة العربية، التى خسرها الأحمر بهدف نظيف، وما تردد عن رفض القناص النزول فى آخر عشر دقائق من المباراة، بعد تبخر الوعود التى حصل عليها بالمشاركة فى البطولة.

إلى جانب خروج متعب والتصريح في وسائل الإعلام، وبالتحديد لقناة «صدى البلد» مع الكابتن أحمد شوبير، عقب نهاية المباراة وكسر الحظر الإعلامي على الفريق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، ليقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على متعب، لارتكابه هذين الخطأين.

عماد متعب بات خارج حسابات حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، بدليل قلة مشاركاته مع الفريق في بطولة الدوري، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 مباريات بعدد دقائق لعب، بلغ 124 دقيقة، مسجلًا هدفًا وصنع آخر.

وما يؤكد خروج متعب ما حدث في البطولة العربية في لقاء الفيصلي، حيث شارك عمرو جمال مهاجم الفريق بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر، على الرغم من رغبة الأخير القوية بالانتقال إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، ولم يكن هذا آخر المطاف، حيث جاء التغيير في اللقاء من نصيب وليد أزارو الوافد الجديد من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، على الرغم من أن المهاجم المغربي انتظم في مران القلعة الحمراء في 10 يوليو.

كل ماسبق يشير إلى خروج عماد متعب من حسابات حسام البدري، على الرغم من أن الأخير أكد لمتعب أنه سيأخذ الفرصة كاملة خلال البطولة العربية، وذلك حسبما أفاد مهاجم الأهلي في مداخلته الهاتفية لأحمد شوبير عقب لقاء الزمالك بالجولة الأخيرة في الدوري.

من جانبها تستعرض «التحرير» في السطور التالية أرقام عماد متعب مع المارد الأحمر في آخر 5 مواسم:

- موسم 2016 - 2017

تشير الأرقام إلى أن عماد متعب لعب هذا الموسم 10 مباريات، بواقع (6 في الدوري - 2 في كأس مصر - 2 في دوري أبطال إفريقيا) بعدد دقائق لعب بلغ 176 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع آخر، بمعدل هدف كل 35.2 دقيقة.

- موسم 2015 - 2016

شارك متعب في الموسم السابق في 23 مباراة، من بينها 14 لقاءً في الدوري، بعدد دقائق لعب، بلغ 579 دقيقة، مسجلًا خلالها 6 أهداف، بمعدل هدف كل 96.5 دقيقة.

موسم 2014 - 2015

في موسم 2014 - 2015 تمكّن متعب من المشاركة في 40 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.870 دقيقة، مسجلًا 18 هدفًا، وصنع 3 أخرى، بمعدل هدف كل 103.8 دقيقة.

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موسم 2013 - 2014

وعلى الرغم من قلة مشاركات متعب في موسم 2013 - 2014، حيث لم يلعب سوى 6 مباريات بعدد دقائق لعب بلغ 274 دقيقة، فإن المهاجم الدولي نجح في تسجيل 3 أهداف، بمعدل هدف كل 91.3 دقيقة.

موسم 2012 - 2013

شارك عماد متعب في 19 مباراة في موسم 2012 - 2013، بعدد دقائق لعب بلغ 1.116 دقيقة، مسجلًا 6 أهداف، وصنع آخر، بمعدل هدف كل 186 دقيقة.

المعدل التهديفي لمهاجمي الأهلي هذا الموسم:

شارك الإيفواري الهارب سيلماني كوليبالي، مع الأهلي في 12 مباراة، بعدد دقائق بلغ 861 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف، بمعدل هدف كل 143.5 دقيقة.

من جانبه عانى مروان محسن، من الإصابة عقب مشاركته مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الجابون 2017، إلا أنه قبل الإصابة شارك مع الفريق الأهلاوي في 9 مباريات، وجميعها جاءت في الدوري بعدد دقائق لعب بلغ 526 دقيقة مسجلًا هدفًا وحيدًا، بمعدل هدف كل 526 دقيقة.

فيما شارك عمرو جمال مع الأهلي هذا الموسم في 23 لقاءً، من بينها 16 مباراة في الدوري، بعدد دقائق لعب بلغ 1.255 دقيقة، مسجللا 6 أهداف، وصنع 3 أخرى، بمعدل هدف كل 209.16 دقيقة.

وأخيرًا شارك النيجيري جونيور أجايي مع المارد الأحمر في 31 لقاءً هذا الموسم، من بينها 22 مباراة في الدوري، و7 في دوري أبطال إفريقيا، بعدد دقائق لعب بلغ 2.289 دقيقة، مسجلًا 10 اهداف، وصنع 6 أخرى، بمعدل هدف كل 228.9 دقيقة.

ووفقًا لما هو مذكور مسبقًا سنجد أن متعب صاحب أفضل معدل تهديفي بين جميع مهاجمي الأهلي هذا الموسم، بمعدل هدف كل 35.2 دقيقة، مقابل هدف كل 143.5 دقيقة لكوليبالي، وهدف كل 526 دقيقة لمروان محسن، وهدف كل 209.16 دقيقة لعمرو جمال، وهدف كل 228.9 دقيقة لآجاي.

آخيرًا يبقى قرار مشاركة عماد متعب صاحب الـ34 عامًا، حقًا أصيلًا بيد المدير الفني حسام البدري، حيث إنه يمتلك مقاليد الأمور داخل القلعة الحمراء، وهو المسؤول عن نتائج الفريق، خصوصًا أنه يسعى بالنزول بأعمار الفريق، كما يأمل في بناء فريق شاب قوي للمارد الأحمر.