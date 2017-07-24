مرور القليوبية تغلق الطريق الزراعي أمام النقل الثقيل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، غلق الطريق الزراعي أمام سيارات النقل الثقيل، وعمل تحويلات مرورية للنقل في نقطتين على الطريق أولها عند الدائري، لتسلك طريق خط 12، والنقطة الثانية عند قها، لتتجه أيضًا إلى الطريق نفسه، وتستكمل طريقها إلى بعد مدينة بنها لتأخذ مسارها مرة أخرى بالطريق الزراعي.

وقال العميد محمد درويش مدير المرور، في بيان له اليوم، إن الحركة على الطريق الزراعي أمام الملاكي مفتوحة لتسلك المحور المروري الجديد بجوار كوبري الشموت، بعيدًا عن منطقة الإصلاحات والترميم، ثم تأخذ اتجاهها إلى الزراعي مرة أخرى.

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وأضاف أن هناك خدمات مرورية على الطريق طوال 24 ساعة لمنع أي تكدس للسيارات، مشددًا على أن أي سيارة نقل تخالف التعليمات المرورية وتسلك الطريق الزراعي خلال محور الشموت بجوار الكوبري، سيتم إلغاء ترخيصها فورًا.

كان طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي شهد صباح اليوم شللاً مروريًا إثر وجود هبوط أرضي بكوبري "الشموت" بمدينة بنها، ما دفع إدارة المرور بالقليوبية إلى تحويل مسار السيارات للمسطح الأرضي لكوبري الشموت.