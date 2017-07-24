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وكيل «اقتصادية النواب»: خفض أرغفة الخبز مرفوض وسنستدعي الوزير حال تطبيقه

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وكيل «اقتصادية النواب»: خفض أرغفة الخبز مرفوض وسنستدعي الوزير حال تطبيقه وكيل «اقتصادية النواب»: خفض أرغفة الخبز مرفوض وسنستدعي الوزير حال تطبيقه

التحرير

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قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح وزارة بخفض حصة الفرد من 5 أرغفة لـ 4 أرغفة يوميًا مع زيادة نقاط فارق الخبز لـ 20 قرشا بدلاً من 10 قروش، مرفوض تمامًا وغير مقبول وسيكون له أثار سلبية، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب استدعاء لوزير التموين الدكتورعلي المصيلحي في حال تطبيق القرار ، لمعرفة أسبابه، ومدي تأثيرة علي الأمن والسلام الاجتماعي في .

وأوضح الشريف ، لـ«التحرير»، أن المواطن لن تكفيه فرق نقاط الخبز 20 قرشًا بدلا عن نقص الرغيف، نظرًا لان هناك غلو في السلع الغذائية يوميًا، مشيرا إلي أنه طالب وزيري التموين والتخطيط من قبل، بضرورة تحديد من هم مستحقي الدعم ، مع وضع معايير لتحديدهم، نظرًا لان هناك الملايين يحصلون علي دعم وهم غير مستحقين، ونحن نتحدث عن 81 مليون مواطن يحصلون علي دعم وهذا لايعقل-بحسب قوله.
تابع: «هناك توجيه من القيادة السياسية لوضع معايير مستحقي الدعم، واستبعاد غير المستحقين، مضيفًا أن المسئولين وعدوا أنه خلال ثلاثة شهور سيحددون مستحقي الدعم، ومر شهر ونصف من المدة المحددة وننتظر قاعدة البيانات منهم، حتي لا تلجأ لخفض عدد الأرغفة أو غيره».

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وطالب وكيل اقتصادية البرلمان، بتحديد قاعدة بيانات واضحة، وتحديد المستحقين للدعم ، وبناء عليه نرشد الدعم، ونمنع من لايستحق، وفي المقابل يكون هناك تحسن في عجز موازنة الدولة ، نستخدمة في تطوير التعليم والصحة.
 

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التحرير

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