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وزير النقل: الهيئة الهندسية أنجزت 70% من «القومي للطرق»

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وزير النقل: الهيئة الهندسية أنجزت 70% من «القومي للطرق» وزير النقل: الهيئة الهندسية أنجزت 70% من «القومي للطرق»

التحرير

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قال هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن هناك مرحلة ثالثة من المشروع القومي للطرق، المدرج ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح الانتخابى، تقدر بنحو 1700 كيلو، ومستهدف تنفيذ نحو 1300 كيلو بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أنجزت  70% من المشروع.

وأشار وزير النقل، خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، إلى الانتهاء من 3 كباري على النيل خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الحالي يتم العمل على 5 كباري على النيل، لافتا إلى أنه خلال 5 سنوات سيرتفع عددها بنحو 14 كوبري، بينما ما تم إنجازه من عام 1978 إلى 2014 كان نفس العدد.

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وأضاف أنه تم إضافة نحو 2400 كيلو للطرق بمواصفات خاصة، منوهًا بأن المواصفات الخاصة بالطرق تتمثل في إضافة حارات لا تقل عن 3 في كل اتجاه، وتم إنشاء أيضا كباري على النيل، عبارة عن محاور مرورية.

 

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التحرير

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