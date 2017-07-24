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عمال «سكر الحوامدية» يضربون عن العمل بسبب العلاوة

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عمال «سكر الحوامدية» يضربون عن العمل بسبب العلاوة عمال «سكر الحوامدية» يضربون عن العمل بسبب العلاوة

التحرير

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أعلن عشرات العاملين بمصنع سكر الحوامدية، اليوم الإثنين، إضرابهم عن العمل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المصنع؛ بسبب عدم تنفيذ مطالبهم.

وتلخصت مطالب العمال في ضم علاوة غلاء المعيشة 20% إلى الأجر الأساسي، وضم العلاوة الخاصة "عام 2016" إلى الراتب الأساسي، وزيادة العلاوة الدورية من 7 إلى 10%، وزيادة بدل الوجبة إلى 600 جنيه شهريا، إضافة إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة.

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وانتقل العميد رأفت الحلواني، مأمور قسم الحوامدية، والعقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد باسم غراب، رئيس المباحث، يرافقهم النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، لإقناع العمال باستئناف العمل وإنهاء الوقفة، وتقديم مطالبهم بالطرق الشرعية.

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التحرير

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