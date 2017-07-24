رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع ميندي (صور)

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا مع بينجامين ميندي، الظهير الأيسر لفريق موناكو الفرنسي، بعقد يمتد لخمس سنوات، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، على أن يرتدي القميص رقم 22.

وقال ميندي عقب انضمامه لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية باللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا تحت قيادة مدرب يعشق اللعب الهجومي مثل جوارديولا، أنا واثق من أنّ الأعوام المقبلة مع الفريق الإنجليزي ستكون ناجحة للغاية".

يذكر أن الدولي الفرنسي صاحب الـ22 عامًا بات أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على كايل والكر، المنضم حديثًا لصفوف السيتي من توتنهام هوتسبير، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.