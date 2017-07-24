تجاهلته الأوبرا ومات قبل حفله بساعات.. معلومات عن «محسن فاروق»

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كان يستعد اليوم، لتقديم حفل كبير بدار الأوبرا المصرية، لكنه رحل منذ ساعات عن عمر يناهز الـ50 عاما

- من مواليد يناير عام 1961، شغل عدة مناصب بدار الأوبرا المصرية، أبرزها رئيس لجنة التراس الموسيقى والمشرف العام على بيت الغناء العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية.

- برع فى أداء أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتميز فى "أنا هويت".

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- أقدم صوليست فى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

- أطلق مبادرة "اختيار الصوت الذهبي" عام 2015 لإعطاء فرصة الوقوف على مسرح دار الأوبرا للشباب.

- شاهده النجم العالمي إنريكو ماسياس وهو يغني فى معهد العالم العربي فى باريس، وعندما استمع إلى أغنية "عاد من تانى" منه للراحل عبد الوهاب، دعاه إلى العشاء.



- حافظ على الثروة الغنائية بأكبر مكتبة غنائية نتيجة بحثه المتواصل فى دول العالم، وكان يستعان به لنقل معلوماته عن المطربين للدارسين بمعهد الموسيقى العربية.



- فى السنوات الأخيرة له، شعر بالحزن والعنصرية لتجاهل دار الأوبرا المصرية له، خاصة فى الحفل الأخير لذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب، حيث فوجئ بوضع صفوان بهلوان كنجم للحفل، وتم وضعه فى جزء من الفاصل الأول مع زميله فى الغناء، مما اعتبره إهانة له وتقليلا من قيمته.

