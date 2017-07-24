أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فتح تهاجم موقف الرباعية الدولية من الأحداث الأخيرة في القدس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح تهاجم موقف الرباعية الدولية من الأحداث الأخيرة في القدس

05:01 م الإثنين 24 يوليو 2017

فتح تهاجم موقف الرباعية الدولية من الأحداث الأخيرة في القدس

جبريل الرجوب

رام الله- (د ب أ):هاجمت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير بشأن الاحداث الأخيرة في القدس.وعبرت الحركة ، في بيان صدر عن أمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب، عن استيائها من بيان الرباعية "التي ساوت فيه بين الضحية والجلاد، والتي غيرت في بيانها مفهوم إبقاء الوضع على ما كان عليه في المسجد الأقصى وباحاته". وأكدت الحركة أن الوضع القائم (في القدس) منذ عام 1967 لا يسمح بدخول المستوطنين واليهود للمسجد الأقصى وباحاته المقدسة في أي وقت كان، وإنما هو مكان مقدس وللعبادة للمسلمين فقط.وكان مبعوثو اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (تضم روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) أصدروا بيانا أمس الأحد أعربوا فيه عن القلق إزاء تصاعد التوتر والاشتباكات العنيفة التي تحدث في مدينة القدس.ودعا المبعوثون في بيانهم كلا من إسرائيل والأردن على "العمل معا لدعم الوضع القائم"، مؤكدين أن "العنف يعمق أزمة الثقة وهو يتعارض بشكل أساسي مع هدف التوصل لحل سلمى للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".من جهة أخرى رحبت حركة فتح بتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس مقررة اليوم.ودعت الحركة مجلس الأمن إلى "تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي، والتأكد على ضرورة التزام إسرائيل بإزالة كل المعيقات أمام المصلين لدخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وخاصة البوابات الالكترونية وكافة الإجراءات الأمنية وغيرها التي اتخذتها مؤخرا".كما حثت المجلس على "التأكد أيضا على عدم السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مطالبا في الوقت نفسه مجلس الأمن بضرورة وجود ضمانات دولية لعدم تكرار ذلك تحت أي حجة كانت، وإدانة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات والقانون الدوليين".واعتبرت فتح أن "الوقت قد حان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وخرق للقانون الدولي، وأن الحل الجذري للمشكلة القائمة يكمن في تنفيذ القانون والقرارات الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وليس دعوة الأطراف لضبط النفس والمساواة بين الضحية والجلاد وتغيير ركائز الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في الأول من أغسطس

    أخبار

  • بعد 10 أيام إسرائيل توطد أقدامها بالأقصى

    أخبار

  • فتح: مسيراتنا الشعبية مستمرة إلي أن تتراجع إسرائيل عن إجراءاتها

    أخبار

  • البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار بشأن أحداث القدس

    أخبار

إعلان

fa0d9ce5e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)