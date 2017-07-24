مصراوي Masrawy

بالصور.. حقيقة اختفاء المارة من شوارع الإسكندرية تزامنًا مع زيارة الرئيس 05:10 م الإثنين 24 يوليو 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. الدفعة "2001 شرطة" تتبرع بحضّانة لمستشفى الأطفال في المنصورة

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:لم تمنع فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة المنعقد، اليوم الاثنين، بمكتبة الإسكندرية، أهالي المحافظة من مباشرة أنشطتهم اليومية بصورة اعتيادية، رغم التشديدات الأمنية التي رافقت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان انطلاق مؤتمر الشباب.ورصدت كاميرا "مصراوي" حالة من السيولة المرورية في طريق الكورنيش الذي تطل عليه مبنى مكتبة الإسكندرية "مقر انعقاد المؤتمر"، وذلك رغم ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن خلو الشوارع الرئيسية من المارة أو المركبات.وازداد تواجد المواطنين نسبيًّا في الشوارع الفرعية بمنطقة وسط البلد بداية من مناطق بحري، المنشية، محطة الرمل وصولاً لمنطقة كامب شيزار، بينما خلت الشوارع الجانبية المحيطة بمقر انعقاد المؤتمر نسبيًّا من المارة، فيما استمرت حركة البيع والشراء بالمحال التجارية المحيطة بالمنطقة بصورة طبيعية.في سياق متصل توافد العشرات من أهالي المحافظة والمصطافين المقيمين حاليًا بالإسكندرية، على عدد من شواطئ شرق المدينة هربًا من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة والتي صاحبها استمرار تقديم الخدمات المعتادة من إدارات الشواطئ.كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورًا لطريق الكورنيش تظهر خلو الشارع بشكل كامل من المارة، خاصة المنطقة المحيطة بمكتبة الإسكندرية، غير أن مصدرًا أمنيًا أوضح لـ "مصراوي" أن الصور المنشورة يرجّح التقاطها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في الفترة التي رافقت عمليات التمشيط الأمنية، والتي شهدت سيولة مرورية نتيجة سلوكيات إيجابية من المواطنين جرت بطريقة غير مباشرة، للمساهمة في إنجاح المؤتمر، نافيًا تغيير حركة السير المعتادة بالطرق الرئيسية إلى طرق بديلة.كانت فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة، انطلقت، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 1300 شاب، إضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المؤتمر، الذي حملت أولى جلساته عنوان: "رؤية مصر 2030"، بحضور وزراء التخطيط هالة السعيد، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والنقل هشام عرفات، والإسكان مصطفى مدبولي، والتعليم طارق شوقي، والصحة أحمد عماد الدين، والزراعة عبد المنعم البنا، فيما جرى تخصيص الجلسة التالية لمناقشة برنامج "تكافل وكرامة" بحضور وزيري التضامن غادة والي، والتموين علي المصيلحي، و3 من الشباب.وجرى تخصيص جلسة عن الطاقة بين التحدي والإنجاز، بحضور وزيري الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، وتشهد نهاية اليوم الأول جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يجيب فيها الرئيس السيسي عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطني للشباب على الإنترنت.ويتضمن المؤتمر نموذج محاكاة الدولة المصرية وجلسة بشأن قانون الرياضة الجديد، وجلس

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