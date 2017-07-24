الزمالك يستدعي «جنش وريكو» لمعسكر الإسكندرية

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قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، استدعاء محمود عبدالرحيم جنش ومحمود عبدالمنصف وشوقي السعيد وصلاح ريكو ومصطفى محمد، لمعسكر الفريق بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة العهد اللبناني بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.

بينما قرر الجهاز الفنى استمرار المصابين بالفريق فى القاهرة، لاستكمال البرنامج العلاجي الخاص بهم.

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يذكر أن الزمالك تعادل في أولى جولات البطولة مع فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين لكل منهما، ويقتسم الفريقين صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن النصر السعودي والعهد اللبناني اللذان انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.