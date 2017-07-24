بالصور.. الدفعة "2001 شرطة" تتبرع بحضّانة لمستشفى الأطفال في المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

تبرع أعضاء مشروع الصدقة الجارية للدفعة 2001 من خريجي كلية الشرطة، اليوم الإثنين، بحضّانة أطفال لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، كصدقة جارية على روح الشهيد الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، الذي راح ضحية هجوم إرهابي خلال ذهابة إلى عمله في يونيو الماضي.

واستقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، والدة وزوجة الشهيد، في إطار مبادرة زملائه بالدفعة 2001 شرطة، للتبرع بأحدث حضانة لمستشفى الأطفال الجامعي، ضمن مشروع الصدقة الجارية والتي يقدمها أعضاء اللجنة لزملائهم من الدفعة 2001 شرطة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، والعميد محمد شمس، رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الدقهلية، ممثلًا عن مدير الأمن، وأعضاء لجنة مشروع الصدقة الجارية لدفعة 2001 شرطة وشهدائها.

وتصل تكلفة الحضانة 400 ألف جنيه ومجهزة بأحدث التكنولوجيا الطبية لحديثي الولادة في العالم، لنقل الأطفال حديثي الولادة ذو الحالات الحرجة ومزودة بتنفس صناعي داخل الحضانة، ويمكن استخدامها في الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف، للحفاظ على حياة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لأعضاء اللجنة ولوالدة وزوجة الشهيد على ما قدموه لمستشفى الأطفال، والبادرة الطيبة، ومشروع الصدقة الجارية على روح الشهيد.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الشعب المصري لن ينسى الشهيد أحمد حسين، الذي ضحى بحياته فب سبيل الحفاظ على أمن وتراب الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.