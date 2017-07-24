الإعدام شنقًا لـ"مبيض محارة" قتل عاملاً وسرق دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار ذكي العتريسن رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لمبيض محارة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 628 جنايات ههيا لسنة 2014، بالإشتراك مع آخرين في قتل عامل وسرقة دراجته البخارية بدائرة مركز ههيا.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة 5 متهمين آخرين في نفس القضية، بالسجن المؤبد.

تعود تفاصيل القضية ليوم 24 يوليو 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "حسن.إ.ح.إ" 34 عامًا، مبيض محارة، مُقيم بقرية "مشتول القاضي" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، متهم بالإشتراك مع آخرين، مجهولين، في قتل المدعو "عبده السيد محمد" عامل، وسرقة دراجته البخارية.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهم إشترك مع آخرين، مجهولين، وقاموا جميعًا باستيقاف المجني عليه أمام منطقة المقابر بدائرة مركز ههيا، واصطحبوه إلى داخل المقابر وأطلقوا عليه النار فور تعرفه على أحدهم، ثم قاموا بالاستيلاء على دراجته البخارية ولاذوا بالفرار.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.