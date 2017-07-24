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شوقي: تنفيذ النظام التعليم الجديد بداية من سبتمبر 2018 وتخريج أول دفعة في 2030

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مصراوي Masrawy

شوقي: تنفيذ النظام التعليم الجديد بداية من سبتمبر 2018 وتخريج أول دفعة في 2030

04:52 م الإثنين 24 يوليو 2017

شوقي: تنفيذ النظام التعليم الجديد بداية من سبتمبر 2018 وتخريج أول دفعة في 2030

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤية الوزارة ٢٠٣٠ في مجال تطوير منظومة التعليم، فى مؤتمر الشباب الرابع، المنعقد الآن بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد شوقي، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أنه في إطار إيمان الدولة بأن تستحق أن تكون في مرتبة أفضل من حيث مستوى التعليم المطبق فيها مقارنة بباقي الدول المتقدمة، قررت أن تفكر في اتخاذ خطوات جادة على طريق تطوير التعليم.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الحالية، وإعادة بناء منظومة جديدة بالتوازي مع المنظومة القائمة، مضيفًا: "نعد حاليًا نظامًا جديدًا مبتكرًا للتعليم، وفي نفس الوقت نعمل على تطوير النظام الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مصرية ودولية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم قبول الطلاب في هذا النظام التعليمي الجديد بداية من سبتمبر 2018، وسيتم تخريج أول دفعة من هذا النظام الجديد في 2030.

وردًا على تساؤل حول نظام الثانوية العامة الجديدة وملامحه، أكد شوقى أن النظام الجديد تراكمى، ويقضى على ضغط الثانوية، كما يقضى أيضا على الدروس الخصوصيه.

واستقطع الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلًا: "لابد من دراسة الموضوع جيدًا قبل التنفيذ ومدى تنفيذه على الأرض، ورد الوزير بأنه يدرس بالفعل هذا النظام، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.

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