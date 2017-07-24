زراعة 250 ألف فدان قطن هذا العام

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية، إن الوزارة استهدفت زراعة 250 ألف فدان قطن، في خطوة تجاه عودة المحصول المصري لسابق عهده، لافتًا إلى أن قطاع شؤون الخدمات الزراعية يعمل على تطوير المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الحداد لمصراوي، أنه تم زراعة 30 ألف فدان "قطن إكثار" ببذور مصرية خاصة، لكل مساحة بكل محافظة، مشيرًا إلي أن التحدي الذي واجهه القطاع تمثل في خلط التقاوي وتنقلها بين المحافظات.

وأشار نائب الوزير، إلي أن المختلف هذا العام هو قرار عمل محالج القطن التجاري، وعدم التعامل مع "قطن الاكثار" الذي تولت مصر زراعته.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد القطن، إن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعودة القطن طويل التيلة الذي كان له شهرة عالمية ومكانة خاصة لدي الفلاحين بشكل عام.

وأضاف عبد العظيم، لمصراوي، أن الاجتماع الذي جمع بين الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اتفق فيه الطرفان علي زراعة 400 ألف فدان من القطن العام المقبل.

وأوضح مدير المعهد، أن الشركة القابضة للنسيج سوف تتعاقد مع المزارعين علي المساحات التي سوف يتم زراعتها، لافتًا إلي تسويق المحصول لدي المزارعين هذا العام.

وأشار الدكتور عادل عبد العظيم، إلى أن مركز بحوث القطن سوف يخصص له بند في الموازنة الجديدة للدولة، لبحث تطوير القطن المصري، مشيرًا إلي أن المركز استطاع استنباط أصناف جديدة من القطن يصل إنتاجها إلى 12 قنطارًا وهى: جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96، والتي تمتاز تلك الأصناف بتصافى الحليج العالى والنضج المبكر مع الصفات الغزلية.