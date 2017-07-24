زعيمة منظمة صهيونية تدّعي: نقدم مساعدة مالية ورعاية طبية لأقباط مصر

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"اليهود بكل مكان لا بد وأن يساعدوا المسيحيين في مصر"، بهذا العنوان بدأت يائيل أكشتين، ابنة الحاخام اليهودي يحيئيل أكشتين مؤسس الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، مقالًا لها بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وتنشط منظمة "الزمالة الدولية بين اليهود والمسيحيين" في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتهتم بعمليات تهجير اليهود، ويأتي تمويلها -وفقًا لموقع المنظمة- من مسيحيين حول العالم يدعمون الصهيونية، وقد جمعت المنظمة منذ تأسيسها أكثر من 1.3 مليار شيكل لإنشاء مشاريع اجتماعية في إسرائيل.

وزعمت يائيل -التي تشغل منصب نائب رئيس المنظمة- أنه "يجب على اليهود في كل مكان أن يساعدوا المسيحيين المصريين، إنني آمل في أن يساعد شعبي المسيحيين في وقت حاجتهم، كما فعلوا بالنسبة لنا"؛ مضيفة "خلال عملية الجرف الصامد في غزة عام 2014، تناولت العشاء مع قس مسيحي وأسرته بولاية (كارولينا الشمالية) الأمريكي، لقد فوجئت وأعجبت أنه في كل مرة يتم فيها إطلاق صاروخ فلسطيني من غزة صوب إسرائيل، كان هناك تطبيق تستخدمه الأسرة المسيحية الأمريكية باسم (كود ريد) على هواتفهم النقالة، ينبههم إلى الصلاة من أجل الإسرائيليين المعرضين للخطر".

وأضافت، "هؤلاء المسيحيون لم يصلوا من أجلنا فقط؛ بل تجلى اهتمامهم الصادق برفاهية إسرائيل، وتبرعوا بعشرات الآلاف من الدولارات لبناء ملاجئ ضد القنابل في جميع أنحاء إسرائيل للمساعدة في حمايتنا، لقد قال لي القس المسيحي وقتها (إنه لشرف لنا أن نستخدم أموالنا لتوفير الحماية للإسرائيليين من الصواريخ الإرهابية المنطلقة باتجاههم، إن شراء سيارة جديدة، أو تجديد مطبخي أو القيام بأي شيء آخر لنفسي، لن يعطيني الكثير من الفرح والوفاء مثل حماية الإسرئيليين)"، حسب زعمها.

واستكملت "لقد غادرت منزل القس وأنا أشعر بالوحي قد هبط عليّ، آمل أن يساعد شعبي المسيحيين في وقت حاجتهم، كما فعلوا بالنسبة لنا، والحقيقة أن الشعب اليهودي ككل قد قام بعمل ممتاز في رفع مستوى الوعي بين أطفالنا ومجتمعاتنا حول أهمية إصلاح العالم، ويمكنك الآن أن ترى مساعدة تل أبيب للاجئين السوريين، وتمسكنا بحقوق المرأة والعمل التطوعي في أفقر دول العالم، ومساعدة الآخرين الذين يعانون من الاضطهاد أو الظلم أو التمييز هي سمة مميزة للمجتمع اليهودي، وأنا فخورة بذلك".

وقالت، "لكن في الوقت نفسه، هناك صرخات يطلقها المسيحيون، هؤلاء الذين يذبحون بجميع أنحاء الشرق الأوسط، المسيحيون الأقباط، السكان الأصليون في مصر، التى يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، أي مئات السنين قبل أن يأتي المسلمون على المسرح، هؤلاء يستهدفون بشكل خاص، ويمثلون 10% تقريبًا من سكان البلاد، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الإرهابيين الإسلاميين".

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وأضافت "ما لا يقل عن 28 من المسيحيين الأقباط، بينهم أطفال، نصب لهم كمين، وقتلوا في أواخر مايو الماضي خلال سفرهم بالحافلة إلى أحد الأديرة، بل ووقعت عمليتان إرهابيتان ضد الكنائس القبطية المزدحمة في أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل، ومنذ يناير 2017، استهدف أكثر من 100 من الأقباط، وقتلوا وهددوا بشكل منهجي".

وقالت "ردًا على هذه الحملة الرهيبة من الإرهاب، أشعر بالذهول، لأن الطائفة اليهودية ظلت صامتة تقريبًا تجاهها، وبينما تتمتع الجالية اليهودية وإسرائيل حاليا بدعم تاريخي غير مسبوق من المجتمع المسيحي، وبينما المسيحيون هم أعلى المدافعين عن حقوق الإنسان في الساحة السياسية، وعلاوة على ذلك، يشكل المسيحيون أكثر من نصف السياح الذين يأتون إلى إسرائيل سنويًا، مما يعزز بشكل كبير اقتصاد الدولة اليهودية ومعنوياتها، وإذا كان بوسعنا الوقوف من أجل الشعوب الأخرى التي تعاني ولأسباب عادلة مختلفة، فلماذا لا نعمل بالنيابة عن أعظم حلفائنا؟".

واستكملت، "على مدى السنوات القليلة الماضية، كان المسيحيون الأقباط في مصر هدفًا لحملة إرهابية محسوبة وقاسية، وقد قتل الرجال والنساء والأطفال بدم بارد، وفجرت أماكن العبادة، وأحرقت الكتب المقدسة، وتعرضت منازلهم ومحلاتهم للهجوم والنهب".

وادعت قائلة، "لم تقف الزمالة لدينا صامتة في وجه هذا الرعب، لقد سمعنا صرخات المسيحيين في مصر، ونحن نساعدهم، وتقدم الزمالة المساعدة مثل المعسكرات الصيفية للأطفال والمعونة المالية للأسر التي تقع ضحية للإرهاب، كما نقدم المساعدة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والنفسية والدعم الأمني، ولا يمكننا نشر تفاصيل إضافية لأسباب تتعلق بالأمان" حسب ادعائها.

وختمت يائيل "أناشدكم أن تنضموا إلينا في هذا الجهد، افعلوا شيئا، أي شيء، لرفع مستوى الوعي والتخفيف من معاناة المسيحيين الأقباط، والمسيحيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، هذا واجب اليهود المقدس؛ وباعتبارنا بشر فإن التزامنا الطبيعي كضحايا سابقين لهذه الكراهية، لقد آن الأوان للمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم أن ترد للمجتمع المسيحي الجميل".

من جانبها حاولت «التحرير» التواصل مع قيادات كنسية، من بينهم القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون رد.